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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için yoğun çaba sarf ettiği Antony için ocak ayında yeni hamle daha yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'in kadroda düşünmediği oyuncu için kolaylık istediği öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle gündem olan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Antony olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Sarı-lacivertli yönetim, yaz döneminde transfer edemediği Antony için yeniden harekete geçme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

2022'de 95 milyon euro'ya Ajax'tan Manchester United'a giden 24 yaşındaki kanat forvet, İngiliz ekibinde oynayamadığı için ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Kanarya, Sambacıyı kiralamak için devre arasında ManU'nun kapısını yeniden çalacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Antony bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta 113 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Brezilyalı futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

24 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...

Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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