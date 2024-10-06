Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için yoğun çaba sarf ettiği Antony için ocak ayında yeni hamle daha yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'in kadroda düşünmediği oyuncu için kolaylık istediği öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2022'de 95 milyon euro'ya Ajax'tan Manchester United'a giden 24 yaşındaki kanat forvet, İngiliz ekibinde oynayamadığı için ayrılmak istiyor.
Kanarya, Sambacıyı kiralamak için devre arasında ManU'nun kapısını yeniden çalacak.
Antony bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta 113 dakika süre aldı.
Brezilyalı futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
24 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER