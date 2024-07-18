Haberler Süper Lig SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları oy çokluğuyla ibra edildi!

SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları oy çokluğuyla ibra edildi!

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:12 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:19
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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları oy çokluğuyla ibra edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı, yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. Yapılan genel kurulda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy çokluğu ile ibra edildi.

Ayrıca, Federasyonun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

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