Ligde kritik gün

Süper Lig'in son haftası ateş çemberi... Bir yanda Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele verirken diğer yanda Konyaspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hatayspor ligde kalmak için son 90 dakikalarına çıkıyor. Konya, G.Saray'ı konuk ediyor. Yeşil-beyazlılara ligde kalması için bir puan yetecek. Antep, Pendikspor'dan 1 puan alırsa seneye de Süper Lig'de olacak. Ankaragücü, ligde kalmak için Trabzonspor'u deplasmanda yenmek zorunda. Hatayspor ise en kritik olan takım. Çaykur Rize'yi yenmesi yetmeyecek. Hatay, Rize'yi yenip, Ankaragücü'nün Trabzonspor'a yenilmesini bekleyecek. Öte yandan kalması mucizeye bağlı olan Pendikspor, Karagümrük'ün Samsunspor'u yenmesiyle lige veda etti.