Haberler Süper Lig Ligde kritik gün

Ligde kritik gün

Bugün Süper Lig'e Hatay, Ankaragücü, Gaziantep ve Konyaspor’dan biri veda edecek. Pendik ise dünkü sonuçlar sonrası ligden kesin olarak düştü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ligde kritik gün

Süper Lig'in son haftası ateş çemberi... Bir yanda Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele verirken diğer yanda Konyaspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hatayspor ligde kalmak için son 90 dakikalarına çıkıyor. Konya, G.Saray'ı konuk ediyor. Yeşil-beyazlılara ligde kalması için bir puan yetecek. Antep, Pendikspor'dan 1 puan alırsa seneye de Süper Lig'de olacak. Ankaragücü, ligde kalmak için Trabzonspor'u deplasmanda yenmek zorunda. Hatayspor ise en kritik olan takım. Çaykur Rize'yi yenmesi yetmeyecek. Hatay, Rize'yi yenip, Ankaragücü'nün Trabzonspor'a yenilmesini bekleyecek. Öte yandan kalması mucizeye bağlı olan Pendikspor, Karagümrük'ün Samsunspor'u yenmesiyle lige veda etti.

Beşiktaş istemedi G.Saray alıyor! Milli yıldız Cimbom'a
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2024 || Trendyol Süper Lig 38. Hafta puan durumu sıralaması nasıl? İşte güncel sıralama
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı"
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:16
"Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" "Yönetimde yeni yüzlerin olması lazımdı" 01:43
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:08
G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! G.Saray maçı öncesi Konya'dan flaş paylaşım! 01:04
Efeler kayıp! Efeler kayıp! 00:42
Hoş geldin Elazığspor! Hoş geldin Elazığspor! 00:41
Daha Eski
Elazığ destanı Elazığ destanı 00:41
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:28
Toni Kroos Real Madrid'e veda etti Toni Kroos Real Madrid'e veda etti 00:27
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti 00:09
Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! Tahkim'den Mert Hakan için flaş karar! 00:09
Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! Dursun Özbek: Yine şampiyon olacağız! 00:09