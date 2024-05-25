VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'de beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fatih Karagümrük:
Fatih Karagümrük:Emre, Nazım, Biraschi, Koray, Emir, Teklic, Paoletti, Can, Adnan, Mendes, Markao.
Samsunspor: Szumski, Haluk, Yunus Emre, Osman, Bola, Tait, Bennasser, Holse, Raman, Muja, Ercan.