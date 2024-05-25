Haberler Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig maçı)

VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Karagümrük - Samsunspor maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:08
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VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. VavaCars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'de beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Emre, Nazım, Biraschi, Koray, Emir, Teklic, Paoletti, Can, Adnan, Mendes, Markao.

Samsunspor: Szumski, Haluk, Yunus Emre, Osman, Bola, Tait, Bennasser, Holse, Raman, Muja, Ercan.

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