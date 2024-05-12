Trendyol Süper Lig 36. hafta maçları | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor.
Düşme hattını ve dördüncülük mücadelesi kıyasıya sürerken aynı saatte başlayan 6 mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal; Uğur, Samba, Appidangoye, Poungouras, Murat; Bartuğ, İbrahim, Charisis; Manaj, Koita
Rams Başakşehir: Muhammed; Dubois, Opoku, Ba, Duarte; Berkay Özcan, Kemen, Aleksic, Davidson, Deniz Türüç; Piatek
KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Slowik; Guilherme, Hadebe, Adil, Uğurcan, Ahmet; Ndao, N'Zonzi, Soner, Oğulcan; Cikalleshi
Yılport Samsunspor: Okan; Bola, van Drongelen, Alim, Zeki; Taylan, Tait, Holse, Emre, Raman; Mouandilmanji
PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Welinton, Emre, Halil, Ndiaye, Midstjö, Thiam, Lusamba, Erencan.
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Aliqulov, Mocsi, Halil İbrahim, Muammer, Shelvey, Akintola, Olawoyin, Gaich.
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
Yukatel Adana Demirspor: Muhammedaliyev; İsmail, Gravillon, Abdulsamet, Mohammadi; Michut, Maestro; Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan; Balotelli
Gaziantep FK: Nita; Ertuğrul, Djilobodji, Nkoulu, Mbakata; Maxim, Monteiro, Ogün; Gradel, Mustafa; Dragus
HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Erce; Ghoulam, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet; Massanga, Rivas, Mehdi, Bashiru, Fernandes; Strandberg
MKE Ankaragücü: Bahadır; Kitsiou, Mujakic, Radakovic, Atakan; Pedrinho, Efkan, Flips, Tasos, Bassogog; Ali Sowe
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ
Kasımpaşa: Andreas; Gökhan, Yasin, Porozo, Mortadha; Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy, Fall; Nuno da Costa
Antalyaspor: Leite; Güray, Ömer, Naldo, Veysel; Kaluzinski, Saric, Safuri, Larsson, Erdoğan; Assombalonga