Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig 36. hafta maçları | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçları | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını ve dördüncülük yarışı kıyasıya devam ederken zorlu mücadeleler aynı saatte başladı. Sivasspor - Başakşehir, Pendikspor - Rizespor, Konyaspor - Samsunspor, Hatayspor - Ankaragücü, Kasımpaşa - Antalyaspor, Adana Demirspor - Gaziantep FK maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 19:00
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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçları | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor.

Düşme hattını ve dördüncülük mücadelesi kıyasıya sürerken aynı saatte başlayan 6 mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal; Uğur, Samba, Appidangoye, Poungouras, Murat; Bartuğ, İbrahim, Charisis; Manaj, Koita

Rams Başakşehir: Muhammed; Dubois, Opoku, Ba, Duarte; Berkay Özcan, Kemen, Aleksic, Davidson, Deniz Türüç; Piatek

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Slowik; Guilherme, Hadebe, Adil, Uğurcan, Ahmet; Ndao, N'Zonzi, Soner, Oğulcan; Cikalleshi

Yılport Samsunspor: Okan; Bola, van Drongelen, Alim, Zeki; Taylan, Tait, Holse, Emre, Raman; Mouandilmanji

PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Welinton, Emre, Halil, Ndiaye, Midstjö, Thiam, Lusamba, Erencan.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Aliqulov, Mocsi, Halil İbrahim, Muammer, Shelvey, Akintola, Olawoyin, Gaich.

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

Yukatel Adana Demirspor: Muhammedaliyev; İsmail, Gravillon, Abdulsamet, Mohammadi; Michut, Maestro; Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan; Balotelli

Gaziantep FK: Nita; Ertuğrul, Djilobodji, Nkoulu, Mbakata; Maxim, Monteiro, Ogün; Gradel, Mustafa; Dragus

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Erce; Ghoulam, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet; Massanga, Rivas, Mehdi, Bashiru, Fernandes; Strandberg

MKE Ankaragücü: Bahadır; Kitsiou, Mujakic, Radakovic, Atakan; Pedrinho, Efkan, Flips, Tasos, Bassogog; Ali Sowe

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI VE 11'LERİ

Kasımpaşa: Andreas; Gökhan, Yasin, Porozo, Mortadha; Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy, Fall; Nuno da Costa

Antalyaspor: Leite; Güray, Ömer, Naldo, Veysel; Kaluzinski, Saric, Safuri, Larsson, Erdoğan; Assombalonga

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