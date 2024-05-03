Ankaragücü - Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.
Alanyaspor 34 puanla 8. sırada yer alırken ev sahibi Ankaragücü ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.
Ankaragücü - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Efkan, Flips, Bassogog, Tasos, Sowe.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Alanyaspor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.