Haberler Süper Lig Ankaragücü - Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Ankaragücü - Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Emre Kargın yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 20:00
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Ankaragücü - Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

Alanyaspor 34 puanla 8. sırada yer alırken ev sahibi Ankaragücü ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ankaragücü - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Efkan, Flips, Bassogog, Tasos, Sowe.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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