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Motive edeceğiz
Trendyol Süper Lig'de kıran kırana Avrupa kupaları yarışı yaptığı rakibi Başakşehir'e konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Önemli bir avantajı kullanamayan Atmacalarda teknik direktör İlhan Palut, takımını tekrar motive etmeye çalışıyor. Ligde Ankaragücü'nü konuk edecek Karadeniz ekibinde İlhan Palut, "Bu mağlubiyeti bir kırılma değil de sadece 3 puan kaybı noktasında tutmamız gerek. Genç bir takımımız var, bu sıralama yarışını daha önceden yaşamış çok oyuncumuz yok. Hem çalışmalarımıza devam ederken hem de oyuncularımızı tekrar yarışa motive edeceğiz" diye konuştu.
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