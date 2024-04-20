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RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın tarihi, yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:30
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RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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