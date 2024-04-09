Haberler Süper Lig TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Ramazan Bayramı mesajı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 00:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Ramazan Bayramı mesajı

Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında Büyükekşi, "Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, mübarek Ramazan ayında 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası' kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu duygularla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'mızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk futbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim."

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Uğurcan Çakır için beklenmedik transfer teklifi! Trabzonspor'un kasası dolup taşacak..
Başkan Erdoğan'dan "Bayram" diplomasisi... Peş peşe görüştü: İlham Aliyev, Şahbaz Şerif, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Abdullatif Reşid...
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray bombaları patlatıyor! 3 transfer birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hasan Arat Ceferin ile bir araya geldi
G.Saray bombaları patlatıyor! 3 transfer birden...
💥Süper Loto çekildi! (9 Nisan)
Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Nisan rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyükekşi'den Ramazan Bayramı mesajı Büyükekşi'den Ramazan Bayramı mesajı 00:42
A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'a şans tanımadı! A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'a şans tanımadı! 23:13
İspanya'da tarihi maç! 6 gol var kazanan yok İspanya'da tarihi maç! 6 gol var kazanan yok 21:58
Londra'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı! Londra'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı! 21:33
F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları 20:04
UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 19:28
Daha Eski
Carlos Alcaraz'a kötü haber! Carlos Alcaraz'a kötü haber! 18:34
Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! Barış Alper'e Almanya'dan talip çıktı! 18:28
PFDK'dan 6 kulübe ceza! PFDK'dan 6 kulübe ceza! 18:25
F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! F.Bahçe Opet final serisinde öne geçti! 18:11
İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı İşte F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme ve finale kalma oranı 17:39
Ronaldo'dan hakeme şok hareket! Ronaldo'dan hakeme şok hareket! 16:53