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Galatasaray Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 19:10
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Galatasaray Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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