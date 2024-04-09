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Beşiktaş'ta 7.5 milyon €'luk hayal kırıklığı!

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık gönderdiği Onana ve Rossier'den para kazanma umudunu yitirdi. Marsilya ve Nice kulüpleri gelecek sezon için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta 7.5 milyon €'luk hayal kırıklığı!

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kiralık gönderdiği oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi umuyordu ancak beklentiler bu yönde olmadı. Sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralayan siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın opsiyonunu Marsilya kullanmayacak. Ön libero ve orta sahada ter döken oyuncu, Marsilya ile 9 maça çıkarken 534 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist kaydedemedi.

ROSIER, FRANSA'DA TUTUNAMADI

Bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu. Yazın gitmek için can attığı ve izin verilmediğinde sorun yarattığı Nice'e ara transferde kavuşan deneyimli sağ bek, burada varlık gösteremedi. Fransız ekibinin 3 milyon Euro opsiyonla yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi. Rosier, 2 maçta kadroda olsa da oynamadı, 5 karşılaşmada ise kadroya alınmadı. Disiplinsiz tavırları nedeniyle Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de yeniden başka bir kulübe yollanacak.

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