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Hataya yer yok

Alman hoca Markus Gisdol , “Bizim için en önemli şey ligde kalmak. Bu saatten sonra hata yapamayız. Çünkü önümüzdeki maçlar final değerinde” diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Hataya yer yok

Trendyol Süper Lig'de Alman Teknik Direktörü Gisdol yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan 36 puanla 12. sıradaki Samsunspor'da gözler Perşembe günü sahasında oynayacağı kritik Pendikspor maçına çevrildi. Süper Lig'de alt tarafı çok yakından ilgilendiren karşılaşmada 29 puanla 19. sırada yer alan renktaşını konuk edecek olan kırmızı-şimşekler, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen Samsun'da teknik direktör Gisdol, "Bizim için en önemli şey Süper Lig'de kalmak. Bu saatten sonra hata yapamayız. Çünkü önümüzde oynayacağımız maçlar bir final değerinde" diye uyarılarda bulundu.

BÜYÜK BİR HİKAYE YAZACAĞIZ

Milli takımlarda bulunan oyuncuların da takıma katılmasıyla hazırlıklarını tam kadro şeklinde sürdüren Yılport Samsunspor'da başarılı teknik adam, takımın moralini üst seviyeye çekebilmek için elinden geleni yapıyor. Güç ve taktik antrenmanlarının yanı sıra oyuncuları ile birebir görüşmeler de gerçekleştiren Gisdol, futbolcularını Pendikspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlayabilmek için ekibiyle birlikte var gücüyle çalışıyor. Alman çalıştırıcı, 1 puanla devraldığı Karadeniz ekibinde nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğinin altını çizerek, kalan 8 maçta maksimum puanı alarak takımı ligde bırakmak istediklerini belirtti. Gisdol, "Nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Ligin başında resmen ölmüş durumdaydık. Süper Lig'de kalma hedefimizi başarırsak çok büyük bir hikaye yazmış olacağız"

Samsunspor ve Pendikspor daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlardan 4'ünü Samsunspor kazanırken 1 karşılaşmayı da İstanbul ekibi bu sezon deplasmanda oynanan maçta 1-0 kazandı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplamda 13 kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-şimşekler rakibine 10 gol atarken, Pendikspor ise 3 golle karşılık verdi.

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