Akrep rotayı çizdi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş galibiyetiyle milli araya moralli giren Antalyaspor, bugün konuk edeceği Ankaragücü karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Sergen yalçın yönetiminde çıkıya geçerek Süper Lig'de 41 puana ulaşarak alt taraftan uzaklaşan kırmızı- beyazlılar, Avrupa kupaları için 46 puanla 4. sıradaki Beşiktaş'ı hedefine koydu. Teknik direktör Sergen Yalçın da Süper Lig'de kalan 8 maçta taraftarlarının da desteğini alarak Avrupa kupaları hedefi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kritik mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Akreplerde, Ankaragücü karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başarmıştı.