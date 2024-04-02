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Adana Demirspor Kadıköy'de ilk peşinde

Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Adana Demirspor, milli ara sonrasında Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Süper Lig'de son 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-şimşekler, bu periyotta iki kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında Sivasspor'u 4-1 yenerek büyük moral kazanan Adana ekibi, Kadıköy'de de serisini sürdürmek amacında. Hikmet Karaman, hem Avrupa hedefi, hem de alt taraftan uzaklaşmak için futbolcularını motive ediyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Adana Demirspor Kadıköy'de ilk peşinde
Süper Lig'de Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen Adana Demirspor, milli ara sonrasında Galatasaray'la kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Süper Lig'de son 3 maçtır bileği bükülmeyen mavi-şimşekler, bu periyotta iki kez de galibiyet sevinci yaşadı. Sahasında Sivasspor'u 4-1 yenerek büyük moral kazanan Adana ekibi, Kadıköy'de de serisini sürdürmek amacında. Hikmet Karaman, hem Avrupa hedefi, hem de alt taraftan uzaklaşmak için futbolcularını motive ediyor.
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