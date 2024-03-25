Transfer savaşı kapıda! Galatasaray istiyordu Fenerbahçe devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip, bu kez de Süper Lig'in genç yıldızı için ciddi bir rekabete girdi. İşte detaylar...
Bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor.
Sarı-kırmızılı takım 81 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise rakibini 79 puanla takip ediyor.
Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti sadece sahada değil, birçok alanda yaşanıyor.
Özellikle geçtiğimiz yaz transferde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha rekabeta girecek gibi görünüyor.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.
Gösterdiği performansın ardından teknik direktör Montella tarafından milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın'ın 2026 yılının haziran ayına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor. Bu bakımdan sadece oyuncu ile anlaşmak yetmiyor.
Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeri ile ede temasa geçtiği iddia ediliyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ismi bir uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.
Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor da oynayabilen Oğuz Aydın'ın piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak bu rakamın pazarlık sürecinde daha yukarı çıkması da söz konusu olabilir.
Bu sezon 31 resmi maçta Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın bu maçlarda 8 gol atarken 5 de asiste imza attı.
Etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzor Montella tarafından hazırlık maçları aday kadrosuna davet edildi.