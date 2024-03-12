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İnanmış çocuklar

Son 11 maçta 1 kez kazanan kırmızı-siyahlılar, 39 yaşındaki teknik adamla ilk maçında Beşiktaş’ı yendi. Kırmızı-siyahlılar, düşme hattından çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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İnanmış çocuklar

Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK, takımın başına Galatasaray ve milli takımın efsane isimlerinden Selçuk İnan'ı getirdi. İlk maçına Beşiktaş karşısında çıkan İnan, son 11 maçta 1 kez kazanan düşmeme mücadelesi veren kırmızı-siyahlılara galibiyet sevinci yaşattı. 9'da Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, topu ceza yayındaki Monteiro'ya attı. Monteiro da Sorescu'yu gördü. Rumen forvet, kaleci Mert'in sağından ağları havalandırdı.

TARAFTARLARI MEST ETTİ

İkinci yarıda güçlü rakibi karşısında oyun disiplininden kopmayan Gaziantep FK, 85'te farkı ikiye çıkardı. Rumen yıldız santrfor Dragus, Mustafa'nın pasında Mert'i ikinci kez avladı. 24 yaşındaki forvet, ligde oynadığı 24 maçta 11. golünü atmayı başardı. 9 maç sonra evinde galibiyeti hatırlayan Gaziantep ekibinde, 39 yaşındaki İnan'ın daha ilk maçında oynattığı etkili futbol ve takıma getirdiği hava, kırmızı-siyahlı taraftarları mest etti.

ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ

Selçuk İnan, Gaziantep FK'yi eski günlerine geri döndürmek istediklerini vurguladı. 39 yaşındaki genç teknik adam, "Maçı kazanmak çok önemliydi. Gaziantep, bizim için önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak gurur verici. Renkli kimliğine takımı döndürmek ve bu ligde hep olmasını sağlamak, hepimiz için bir görev" diye umut dağıttı.

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