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Kulüplere 86 milyon TL

Yeni yayın ihalesiyle kulüpler, katılım bedeli olarak 86 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Kulüplere 86 milyon TL

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group, bu meblağın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını ise 31,3 liralık kurdan ödeyecek. Kulüpler Birliği, yayın geliri dağılımında herhangi bir değişikliğe gitmezse takımların kazancı yüzde 113 ila 141 oranında artacak. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86,5 milyon lirayı kasasına koyacak. Takımlar alacakları her galibiyette 5,98 milyon lira, her beraberlikte ise 2,99 milyon lira kazanacak. Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7,18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Sezon sonunda şampiyonluğa uzanacak ekibin şampiyonluk primi ise 86 milyon lira.

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