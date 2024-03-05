Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında rekabet bir kez daha saha dışına taştı. İki ezeli rakip İtalya'da forma giyen genç yıldız isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar....

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 16:39
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Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ile Trabzonspor ise 3.'lük hesapları yapıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Sarı-lacivertliler, devre arasında Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'tan ise Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati hamleleri gelmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Devre arası transfer dönemini verimli geçiren Fenerbahçe ile transferinin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Lameck Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde bulunması bekleniyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro karşılığında Lecce'ye transfer olan Banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva formaları giydi.

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