Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Çok konuşulacak transfer yarışı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ile Trabzonspor ise 3.'lük hesapları yapıyor.
Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, genç yıldız için karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, devre arasında Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'tan ise Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati hamleleri gelmişti.
Devre arası transfer dönemini verimli geçiren Fenerbahçe ile transferinin son gününde atağa kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü.
Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Lameck Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde bulunması bekleniyor.
2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro karşılığında Lecce'ye transfer olan Banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva formaları giydi.