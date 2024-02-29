3 puan zamanı

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, 3'te sıfır çeken Rizespor, evinde Kayserispor maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Rakibimiz özellikle Burak hocanın gelmesiyle birlikte sezonun başındaki ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Biz tabii ki artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Bu hafta Kayserispor maçında tekrar bunu sonlandırmayı deneyeceğiz. Coşkulu ve çok istekli olmamız lazım" dedi.

BU MAÇ BİZİM İÇİN FIRSAT

Son haftalarda basit goller yediklerine dikkati çeken İlhan Palut, "Antrenmanlar bunun en önemli geliştiricisi. Son maçlarda gol ortalamamız son derece yetersiz. Nasıl ki kötü periyodu sonlandırmak için her maç bir fırsat, daha verimli atak yapabilmek ve daha skorer olabilmek adına da her maç olduğu gibi, bu maçı da bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

"MHK'de VAR'dan sorumlu görev değişimi noktasında inşallah VAR'ın daha doğru ve adil kullanımını geliştirici bir değişim olmuştur diye sadece umut ediyorum."