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Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi biletlerinin 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 23:06
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Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin genel satışına 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlanacağını belirtildi.

Fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişen derbi biletlerinin passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edilebileceği aktarıldı. Tüpraş Stadı bilet gişesinden satış yapılmayacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlara ise 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatlerinde ön satış hakkı tanınacağı kaydedildi.

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