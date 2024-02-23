Haberler Süper Lig İlhan Palut: Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık

İlhan Palut: Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Son zamanlarda tebrik etmeye alıştıklarına vurgu yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 23:00
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İlhan Palut: Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık

Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Palut, son zamanlarda rakiplerini tebrik etmeye alıştıklarına dikkat çekti.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, "Samsunspor maça istekli başladı. Böyle bir başlangıç bekliyorduk. Kornerden gol yedik. İlk yarı oyun dengede gitti. Bizde pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarı özellikle ofansif anlamda hareketlilik getirdiysek de bunun sonucunu göremedik. İkinci yarıda da duran top ve penaltından olmak üzere 2 gol daha yedik. Maçın geneline baktığımız zaman biz de pozisyonlar bulduk. Sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen rakip karşısında mağlup olduk. Günün en büyük sorunu bizim için skor gerideyken göstermek istediğimizi gösteremedik. Şapkamı önüme koymam gereken noktası buydu. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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