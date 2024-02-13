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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. haftanın Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonundaki puan durumu tahminini güncelledi. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 15:05
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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'e dair şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini güncelledi.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte Euro Club Index verilerine göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu ve küme düşecek takımlar...

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Verilere göre; ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Siltaş Yapı Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Atakaş Hatayspor olacağı tahmin edildi.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de sezonun ilk 5 sırası ise şu şekilde tahmin edildi.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- TRABZONSPOR: 62 PUAN

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