Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. haftanın Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonundaki puan durumu tahminini güncelledi. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 15:05
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Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.
Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Siltaş Yapı Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.
Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Atakaş Hatayspor olacağı tahmin edildi.
Süper Lig'de sezonun ilk 5 sırası ise şu şekilde tahmin edildi.
5- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN
4- TRABZONSPOR: 62 PUAN
3- BEŞİKTAŞ: 65 PUAN
2- FENERBAHÇE: 96 PUAN
1- GALATASARAY: 98 PUAN
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