EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 25. gafta maçında EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Poungouras, Murat, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Uğur, N'Jie, Manaj
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.