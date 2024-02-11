Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sivas'ta oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 13:25
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EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 25. gafta maçında EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Poungouras, Murat, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Uğur, N'Jie, Manaj

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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