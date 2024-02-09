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Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 25 . haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede Burak Pakkan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:50
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Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başladı.

7 maçtır kazanamayan Yukatel Adana Demirspor ile 2 maçtır kazanan ve serisini sürdürmek isteyen Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Cisse, Milad, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Emre, Tayfun, Mendoza, Aimbetov

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Da Costa

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 9 Şubat Cuma günü saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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