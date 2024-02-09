Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başladı.
7 maçtır kazanamayan Yukatel Adana Demirspor ile 2 maçtır kazanan ve serisini sürdürmek isteyen Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Cisse, Milad, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Emre, Tayfun, Mendoza, Aimbetov
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouannes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Da Costa
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 9 Şubat Cuma günü saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.