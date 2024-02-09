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Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:26
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Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını 10 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Kayserispor'un yeni transferleri Haitili forvet Duckens Nazon ve Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov da idmanına katıldı.

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