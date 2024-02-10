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Doğuştan Kartal Ernest Muci

Beşiktaş, 19.03 doğumlu Arnavut yıldızı renklerine kattı.Siyah-beyazlılar, L.Varşova’dan 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci’yi transfer etti. 10 milyon Euro bonservis ödenecek Arnavut oyuncu ile 3.5 senelik sözleşme yapıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Doğuştan Kartal Ernest Muci

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki 10 numarası Ernest Muci'yi renklerine kattı. Başkan Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in bizzat Polonya'ya giderek sözleşmedeki son detayları görüştüğü ve ardından el sıkıştığı yeni transfer Ernest Muci, Kara Kartal'la 3.5 senelik sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü L. Varşova'ya taksitlerle 10 milyon euro ödeyeceği, ayrıca bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %10'unun da Polonya ekibine verileceği belirtildi.

178 MAÇTA 41 GOL, 15 ASİST

19.03.2001 doğumlu Ernest Muci, 2021 yılı kış döneminde 500 bin euro'ya Tirana'dan transfer edilmişti. Asıl çıkışını bu sezon yapan genç yetenek, Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösteriliyor. Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 178 maça çıkan Ernest Muci, bu periyotta 41 gol atarken, 15 de asist yaptı ve toplamda 56 gole direkt olarak katkı sağladı. Bu sezon 34 maçın 22'sinde ilk 11 oynadı ve 9 gol atan Arnavut oyuncu, milli takım formasıyla da 7 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

ARAT: SANTOS ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Muci transferi için şu ifadeleri kullandı: "Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek geldi. Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Genç oyuncularımızla çok iyi bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" dedi.

DOSTLUKLAR ETKİLİ OLDU

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in transferdeki emeğine dikkat çeken Başkan Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in" ifadelerini kullandı.

ENSESİNDE KARTAL DÖVMESİ VAR...

Yeni transfer Muci'nin dövmelerine değinen İkinci Başkan Yücel, "Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü da 19.03... İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

İMZA TÖRENİ BUGÜN 15.00'TE

Beşiktaş'ın yeni transferleri için bugün imza töreni düzenleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni transferlerimiz için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla saat 15.00'te Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde tören düzenlenecek" denildi.

İKİ KULÜPTE FORMA GİYDİ

Ernest Muci, profesyonel kulüp kariyerinde iki takımda oynadı. Tirana'da 64 maçta 20 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen genç yıldız, Legia Varşova'da ise 114 resmi karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırdı, 10 da gol pası verdi.

BONSERVİS REKORU KIRILDI

Legia Varşova'dan 10 milyon euro ve sonraki satışta net karın 10'luk kısmı karşılığında transfer edilen Ernest Muci, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis ödenen futbolcusu oldu. 22 yaşındaki Arnavut yıldızdan beklenti çok büyük.

RÜYAM GERÇEK OLDU!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a indikten sonra ilk açıklamalarını yaptı. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Hızlı bir transfer oldu. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

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