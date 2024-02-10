Al-Musrati Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin son gününde üst üste transferlerle taraftarlarını mutlu etti. Yönetim, 10 numara Ernest Muci'nin hemen ardından, Braga'nın 27 yaşındaki ön liberosu Al-Musrati'yi renklerine dahil etti. Kara Kartallar, 1.90 boyundaki Libyalı yıldız Al-Musrati transferi için oyuncu ve kulübü Braga ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Asıl mevkii ön libero olan Al-Musrati merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Al Musrati, Braga'da bugüne kadar 151 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan tecrübeli orta saha, ayrıca 8 de asist yaptı ve toplamda 23 gol doğrudan katkı sağladı. Yaz transfer döneminde F.Bahçe'nin de kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Musrati'nin, Braga ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 218 resmi maça çıkan Al-Musrati, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, 11 de asist yaptı ve 28 gole direkt katkı verdi. Libya Milli takım formasıyla da 42 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 2 de gol attı. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 Kasım-19 Ocak arası formasından uzak kalan Al-Musrati, son üç resmi maçta ise formasını yeniden giydi.

ELEŞTİRENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı bir Al Musrati için de konuşan Hüseyin Yücel, "Bir söz vardır, geç olsun güç olmasın. Biraz geç oldu. Taraftarımızın sabrını zorladık ama günün sonunda gayet güzel bitirdik. Bize güvenen ve özellikle bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olacak. Beşiktaş her güzel şeyi hak ediyor. Yeni transferi burada bekliyoruz, siz de bekleyin" diye konuştu.