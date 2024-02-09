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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda 24 yaşındaki futbolcu Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a kiralandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 21:16
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a kiralandı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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