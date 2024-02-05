Haberler Galatasaray Jardel'den Carlos'a: Tüylerin diken diken olacak

Jardel'den Carlos'a: Tüylerin diken diken olacak

Galatasaray'ın efsanevi ismi Mario Jardel, sarıkırmızılı ekibin yeni transferi Carlos Vinicius'a başarı diledi. Brezilyalı futbolcu için videolu bir mesaj paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Jardel'den Carlos'a: Tüylerin diken diken olacak

Galatasaray'ın efsanevi ismi Mario Jardel, sarıkırmızılı ekibin yeni transferi Carlos Vinicius'a başarı diledi. Brezilyalı futbolcu için videolu bir mesaj paylaşan Jardel, "Carlos, tutkulu taraftarı olan büyük bir kulübe geldin. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu sahaya çıkınca anlayacaksın. Umarım beraber mayısta şampiyonluk kutlarız" dedi. Mario Jardel'in Galatasaray'a Süper Kupa'yı kazandırdığını hatırlatan Vinicius ise, "O, kulübümün tarihinden güzel bir örnek benim için. Bende Galatasaray'daki Brezilyalı forvetlerin hikayesini devam ettirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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