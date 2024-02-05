Jardel'den Carlos'a: Tüylerin diken diken olacak

Galatasaray'ın efsanevi ismi Mario Jardel, sarıkırmızılı ekibin yeni transferi Carlos Vinicius'a başarı diledi. Brezilyalı futbolcu için videolu bir mesaj paylaşan Jardel, "Carlos, tutkulu taraftarı olan büyük bir kulübe geldin. Taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu sahaya çıkınca anlayacaksın. Umarım beraber mayısta şampiyonluk kutlarız" dedi. Mario Jardel'in Galatasaray'a Süper Kupa'yı kazandırdığını hatırlatan Vinicius ise, "O, kulübümün tarihinden güzel bir örnek benim için. Bende Galatasaray'daki Brezilyalı forvetlerin hikayesini devam ettirmek istiyorum" ifadesini kullandı.