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Galatasaray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı!

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 22:38
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Galatasaray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn de takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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