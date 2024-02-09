Galatasaray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn de takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.