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Tümosan Konyaspor 2-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Piatek şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Piatek kaydetti. Konyaspor'un gollerini Prip attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:48
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Tümosan Konyaspor 2-3 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Piatek şov yaptı

Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanan İstanbul ekibi 3 puanın sahibi oldu. RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Piatek kaydetti. Tümosan Konyaspor'un golleri Prip'ten geldi.

Bu sonuçla RAMS Başakşehir puanını 30'a yükseltti. Tümosan Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada ev sahibi takım Konyaspor, öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

14'üncü dakikada Konyaspor, Prip'in ikinci gölüyle aradaki farkı 2'ye çıkarttı. Morena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi'den seken topu önünde bulunan Prip'in şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı. 2-0

24'üncü dakikida Prip'in şutunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada Dubois'in pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda Konyaspor defansı topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61'inci dakikada topla ceza sahasına giren Emirhan, Metehan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Alper Akarsu, 'VAR' izlemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada Başakşehir, penaltı vuruşuyla aradaki farkı 1'e indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

79'uncu dakikada Başakşehir, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında yatarak kafa vuruşu yapan Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

85'inci dakikada Uğurcan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

87'nci dakikada sol kanattan Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

90+1 Başakşehir, Piatek'in golüyle skoru belirledi. Josef'in pasında ceza sahasında topu önünde bulan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu:2-3

Karşılaşma Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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