Haberler Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük 4-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

VavaCars Fatih Karagümrük 4-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor'u Eysseric, Serdar Dursun (p) Levent Mercan ve Can Keleş'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 17:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 17:55
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VavaCars Fatih Karagümrük 4-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Valentin Eysseric, 66. dakikada Serdar Dursun (p), 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş kaydetti.

VavaCars Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

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