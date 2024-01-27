Corendon Alanyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI YAYIN | Süper Lig maçı

Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kırkbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Novais, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Yusuf.
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Sequeira, Halil, Gökcan, İbrahim, Erencan, Thiam, Umut.
ALANYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Pendikspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den CANLI izleyebilirsiniz.