Meler santrada

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor- TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak müsabakada görevlendirildi.

FARUK KOCA YUMRUK ATTI

Halil Umut Meler, 11 Aralık'ta Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta maçının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı. Ülkede infial uyandıran bu saldırının ardından ligde 16. hafta maçları ertelenirken, PFDK taarfından ömür boyu hak mahrumiyeti cezası verilen ve Ankaragücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı