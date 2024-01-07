Haberler Süper Lig Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 13:26 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 13:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Thiam, Bahoken

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Saiz, Koita, Barrow, Manaj

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kayserispor - Sivasspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberleri: Adana Demirspor'dan bir yıldız daha geliyor! Onana'dan şaşırtan transfer
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor
Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında...
Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da ayrılık! Süper Lig ekibine...
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:05
F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... 14:00
Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI 13:25
Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... 13:01
Nadal kötü haberi duyurdu! Nadal kötü haberi duyurdu! 12:52
Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... 12:48
Daha Eski
İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:24
Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... 12:13
Göztepe'de sürpriz ayrılık! Göztepe'de sürpriz ayrılık! 12:11
G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:10
Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı 12:02
Wigan - Manchester United maçı ne zaman? Wigan - Manchester United maçı ne zaman? 11:43