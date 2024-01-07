Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Thiam, Bahoken
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Saiz, Koita, Barrow, Manaj
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Sivasspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.