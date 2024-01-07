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Galatasaray - Konyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadelenin VAR'ı Alper Çetin oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:32
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Galatasaray - Konyaspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Alper Çetin, AVAR'da ise Koray Gençerler ve Erdem Bayık görev yapacak.

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