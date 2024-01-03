Haberler Süper Lig Başkan Erdoğan: Sabotaj var!

Başkan Erdoğan: Sabotaj var!

“İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Başkan Erdoğan: Sabotaj var!

2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa maçındaki krize değindi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ertelenen mücadeleyle ilgili Başkan Erdoğan, "Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefetin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları nasıl yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak" açıklamasını yaptı.

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