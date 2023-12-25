Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Corendon Alanyaspor 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Alanyaspor bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 18:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.

Alanya'da oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Corendon Alanyaspor oldu.

Corendon Alanyaspor'un gollerini 14. dakikada Yusuf Özdemir ve 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3. dakikada Janvier kaydetti.

Konuk ekip Yılport Samsunspor'un tek golünü ise 86. dakikada Mouandilmadji kaydetti.

Bu maçın ardından Alanyaspor ligde 20 puanla 11. sırada yer aldı.

Yılport Samsunspor ise 15 puanla 18. sırada bulunuyor.

ALANYA SERİ YAKALADI!

Ev sahibi Corendon Alanyaspor bu galibiyetin ardından son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

DİĞER
Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin en büyük ikinci pistinin açılışında önemli açıklamalar
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul'da kazanan çıkmadı!
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu!
1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2023? | 1 Ocak 2024 PTT, postane, kargolar açık mı?
1 OCAK BORSA AÇIK MI? | 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi?
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (25 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK evinde kazandı! Çorum FK evinde kazandı! 19:02
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 18:58
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu! 18:04
A Milli Takım'da Giulani dönemi sona erdi! A Milli Takım'da Giulani dönemi sona erdi! 18:03
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Süper Kupa sözleri! Galatasaray'da Okan Buruk'tan Süper Kupa sözleri! 17:22
Başkan Doğan Fotomaç TV'ye konuştu! Başkan Doğan Fotomaç TV'ye konuştu! 17:19
Daha Eski
Akif Üstündağ Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu! Akif Üstündağ Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu! 17:18
Pelin Çelik'ten Fotomaç TV'ye özel Vargas açıklaması! Pelin Çelik'ten Fotomaç TV'ye özel Vargas açıklaması! 17:16
Erden Timur'dan Fotomaç'a özel açıklamalar! Erden Timur'dan Fotomaç'a özel açıklamalar! 17:14
Başkan Özbek Fotomaç TV'ye konuştu! "Seyri güzel bir maç..." Başkan Özbek Fotomaç TV'ye konuştu! "Seyri güzel bir maç..." 17:12
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 17:08
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 16:53