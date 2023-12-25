Corendon Alanyaspor 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.

Alanya'da oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Corendon Alanyaspor oldu.

Corendon Alanyaspor'un gollerini 14. dakikada Yusuf Özdemir ve 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3. dakikada Janvier kaydetti.

Konuk ekip Yılport Samsunspor'un tek golünü ise 86. dakikada Mouandilmadji kaydetti.

Bu maçın ardından Alanyaspor ligde 20 puanla 11. sırada yer aldı.

Yılport Samsunspor ise 15 puanla 18. sırada bulunuyor.

ALANYA SERİ YAKALADI!

Ev sahibi Corendon Alanyaspor bu galibiyetin ardından son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.