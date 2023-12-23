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Hatayspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:47
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Hatayspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alanda pas drili ve atak organizasyonları gerçekleştirdi.

Üst üste yaşadığı puan kayıplarına sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında son vererek 3 puanı hedefleyen Hatayspor'da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

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