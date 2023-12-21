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Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:57
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Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, "İlk yarıda her şeyden çok memnunum. İkinci yarının başında yorgunluk nedeniyle baskı yedik. Totalde tebrik edilecek bir mücadele. Hak ettiler. Zor bir deplasman. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hala istedikleri seviyede olmadıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Oynama cesareti benim için çok değerli. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Sevinebiliriz ama ciddi olmak ve çalışmak zorundayız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Oyuncuların ve girenlerin verdiği enerji çok önemliydi. Gerçekten iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

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