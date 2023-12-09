Bitexen Antalyaspor 2-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Bitexen Antalyaspor 7. dakikada Veysel Sarı ve 13. dakikada Adam Buksa'nın golleriyle Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Konuk ekibin tek golü 42. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Puanını 23'e çıkan Antalyaspor 7. sıraya yükseldi.
Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada Antalyaspor savunmasında Erdoğan Yeşilyurt'un hatasında topu önüne alan Mendes, meşin yuvarlağın kontrolünü tam anlamıyla sağlayamayınca kaleci Ataberk yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
7'nci dakikada kazanılan korner vuruşunda Karagümrük savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topu Ömer Toprak kafayla içeriye çevirdi. Ceza alanı içerisinde boş pozisyonda kalan Veysel Sarı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
13'üncü dakikada Karagümrük'te Ceccherini'nin sakatlığı sonrası hakem atışıyla başlayan mücadelede sağ kanat Jehezkel'den topu alan Safuri'nin penaltı noktasına doğru verdiği pasta Adam Buksa'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Antalyaspor ceza sahası dışında topu önünde bulan Shukorov'un sert şutu kaleci Ataberk'in kucağında kaldı.
42'nci dakikada Eysseric'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortayı kontrol eden Güven Yalçın röveşata ile topu ağlara yolladı: 2-1.
45+3'üncü dakikada Erdal Rakip'in Shukurov'a sert müdahalesinin ardından hakem Çağdaş Altay sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen hakem Altay, Antalyasporlu oyuncu Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
52'nci dakikada Karagümrük'te sol kanattan Levent Mercan'ın ceza alanı arka direğe doğru yaptığı ortaya bomboş pozisyonda Güven Yalçın'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.