Akrepler seri peşinde

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Akrepler, haftaya 20 puanla 9. sırada girdi. Ligde 5 maçtır bileği bükülmeyen, son iki maçından beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, İstanbul ekibi karşısında kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Antalya ekibi, evinde son üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.