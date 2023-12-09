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Kazanacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Statta tek yürek, tek ses 90 dakika takımımızı destekliyoruz ve 3 puanı alıyoruz. İnşallah çok kötü başladığımız ligde beklediğimiz olur ve ilk devreyi düşme hattının üzerinde tamamlarız.” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yerel medyadan Halk Gazetesi'ne iddialı açıklamalar yaptı. Adana Demirspor galibiyetini Kasımpaşa'yı da yenerek taçlandırmak istediklerini belirten Yıldırım, "Statta tek yürek, tek ses 90 dakika boyunca takımımızı destekliyoruz ve 3 puanı alıyoruz. İnşallah çok kötü başladığımız bu ligin ilk yarısı bittikten sonra beklediğimiz olur ve devreyi küme düşme hattının üzerinde tamamlarız" dedi.

"DEVRE HEDEFİMİZ 18-20 PUAN"

Başkan Yüksel Yıldırım, devreyi 18-20 puanla tamamlarlarsa ligde kalacaklarına inandığını vurguladı. Başkan Yıldırım, "El ele verdiğimiz, takımı, teknik heyeti desteklediğimiz sürece inanıyorum ki Samsunspor ilk yarıyı iyi bir yerlerde bitirecek. Minimum 18-20 puan alırsak ligde kalacağımızı düşünüyorum. Devre arası transferler için de çalışıyoruz. Bu ay bazı şeyler netleşecek ve sonunda kazanan Samsunspor ve taraftarımız olacak" diye umut dağıttı.

ŞİMŞEKLERDE 4 EKSİK VAR

Yılport Samsunspor'da bugünkü kritik Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu forma giyemeyecek. Kırmızı-şimşeklerde sakatlıkları nedeniyle Zeki Yavru, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Youssef Ait Bennasser, lacivertbeyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

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