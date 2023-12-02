Yukatel Adana Demirspor 2 - 3 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Yılport Samsunspor oldu.
Konuk takıma 3 puanı getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 45+4. dakikada Carl Holse ve 64. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
Adana Demirspor'un golleri ise 27. dakikada penaltıdan M'Baye Niang ve 70. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.
Deplasmandaki ilk galibiyetini alan Samsunspor, puanını 11'e yükseltti.
3 puan hasreti 4 maça çıkan Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.