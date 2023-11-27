Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir 4-1 Silpaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

RAMS Başakşehir 4-1 Silpaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında RAMS Başakşehir konuk ettiği Silpaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 22:03
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RAMS Başakşehir 4-1 Silpaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Mehdi Abeid, Joao Figueiredo, Lucas Lima ve Krzysztof Piatek kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Erencan Yardımcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 4 maç sonra kazandı ve 12 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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