Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5'inci hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Fatih Karagümrük ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.