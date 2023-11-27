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Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de son olarak Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda oynayacağı Nordsjaelland maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:41
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Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5'inci hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün Fatih Karagümrük ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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