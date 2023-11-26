Haberler Süper Lig Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa: "Pozisyonları cömertçe harcamamamız gerekiyor"

Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa: "Pozisyonları cömertçe harcamamamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı kulübün futbol direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek "Futbolun da bir sonuç oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları da artık cömertçe harcamamamız gerekiyor." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 23:08
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Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa: "Pozisyonları cömertçe harcamamamız gerekiyor"

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş yenilgisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un maçı tribünlerden izlemesinin de takımı olumsuz etkilediğini, oyuncuların öz güvenlerini düşürdüğünü savunan Çapa, şunları kaydetti:

" Sonuç olarak gerçekten çok üzücü her anlamıyla. Eğer oyun olarak girmiş olduğumuz pozisyon olarak değerlendirecek olursak bu takımın bu pozisyonlara girebildiğini görmüş oluruz. Ama futbolun da bir sonuç oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları da artık cömertçe harcamamamız gerekiyor. Çünkü devrenin sonuna doğru geliyoruz. 6 tane karşılaşmamız kaldı. Bu 6 karşılaşma içinde almamız gereken puanlar var ki ikinci devreye umutlu bir şekilde başlayalım."

Çapa, hakem hatalarının da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

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