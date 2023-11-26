Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa: "Pozisyonları cömertçe harcamamamız gerekiyor"

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş yenilgisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un maçı tribünlerden izlemesinin de takımı olumsuz etkilediğini, oyuncuların öz güvenlerini düşürdüğünü savunan Çapa, şunları kaydetti:

" Sonuç olarak gerçekten çok üzücü her anlamıyla. Eğer oyun olarak girmiş olduğumuz pozisyon olarak değerlendirecek olursak bu takımın bu pozisyonlara girebildiğini görmüş oluruz. Ama futbolun da bir sonuç oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları da artık cömertçe harcamamamız gerekiyor. Çünkü devrenin sonuna doğru geliyoruz. 6 tane karşılaşmamız kaldı. Bu 6 karşılaşma içinde almamız gereken puanlar var ki ikinci devreye umutlu bir şekilde başlayalım."

Çapa, hakem hatalarının da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.