Pendik'e can verdi

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta Pendikspor, Samsunspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İstanbul ekibi, 47'de Erencan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından gol için bastıran Karadeniz temsilcisi, 58 ve 81'de Ntcham, 82'de Holse'yle net pozisyonlardan yararlanamadı ve Pendikspor, altın değerinde bir üç puanla milli araya mutlu girdi. Ev sahibi ekip, üst üste 2. galibiyetini alırken, Pendik'e 2'de 2'yle gelen Samsunspor, serisini sürdüremedi.

3 PUANI KORUDUK

Pendik hocası Vieira, 1-0'dan sonra futbolcularının iyi oynayarak 3 puanı koruduğunu söyledi. Portekizli Vieira, "Böyle bir rakibe karşı zor maç oynadık. Skoru bulduktan sonra oyuncularım galibiyeti korumayı başardı" dedi.