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Kasımpaşa 3 - 4 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Karimi, Sadık (kk), Boa Morte ve Thiam kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:29
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Kasımpaşa 3 - 4 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

7 golün çıktığı zorlu maçtan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Mondihome Kayserispor oldu.

Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar (kk), 44. dakikada Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno da Costa ve 74. dakikada penaltı atışında Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonuçla Kayseri temsilcisi, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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