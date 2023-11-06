Mondihome Kayserispor 1 - 0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor ile Coredon Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Mondihome Kayserispor 1-0 kazandı.
Mondihome Kayserispor'un tek golünü karşılaşmanın ikinci yarısında dakika 64'te Mame Thiam kaydetti.
Mücadelede başka gol olmadı ve Recep Uçar'ın öğrencileri sahadan zaferle ayrıldı.
Mondihome aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltti.
Corendon Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
FATİH TEKKE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getiren Corendon Alanyaspor 46 yaşındaki teknik adamla çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçından 1 galibiyet çıkarabilen Akdeniz ekibi Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.